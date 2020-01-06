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06 января 2020, понедельник, 17:32 54
Общество 2020-01-06T17:33:50+02:00
Українські Новини
В Киеве "Космолоты" маскируют под VIP-караоке

В Киеве "Космолоты" маскируют под VIP-караоке

Таня Войтюк
Игровые автоматы, Игорный бизнес, Лотерея, Караоке, Казино
Караоке. Facebook/Аллан Левитов,
Караоке. Facebook/Аллан Левитов,

После того, как Кабинет министров запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей, через две недели после объявленного закрытия игорных заведений некоторое из них замаскировались под караоке и интернет-центры.

Об этом сообщает издание "Хмарачос".

В "VIP-караоке", которые якобы появились вместо игорных заведений, разрешено петь только совершеннолетним.

На месте отдельных точек казино "Космолот" появились вывески другой игровой сети Simple Games.

Фото: Ruslana Solovyova, Facebook Караоке. Фото: Ruslana Solovyova, Facebook

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.

Ранее Зеленский поручил Кабмину внести в Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде - принять его до декабря.

Тем временем большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр и бизнеса в целом.

В августе глава фракции слуги народа Давида Арахамия заявил, что нелегальный игорный связывают с Аваковым и обещал легализовать его.

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