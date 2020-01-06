В Киеве "Космолоты" маскируют под VIP-караоке

После того, как Кабинет министров запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей, ч

Об этом сообщает издание "Хмарачос".

В "VIP-караоке", которые якобы появились вместо игорных заведений, разрешено петь только совершеннолетним.

На месте отдельных точек казино "Космолот" появились вывески другой игровой сети Simple Games.

Караоке. Фото: Ruslana Solovyova, Facebook

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.

Ранее Зеленский поручил Кабмину внести в Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде - принять его до декабря.