В Киеве "Космолоты" маскируют под VIP-караоке

После того, как Кабинет министров запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей, через две недели после объявленного закрытия игорных заведений некоторое из них замаскировались под караоке и интернет-центры. Об этом сообщает издание "Хмарачос". В "VIP-караоке", которые якобы появились вместо игорных заведений, разрешено петь только совершеннолетним. На месте отдельных точек казино "Космолот" появились вывески другой игровой сети Simple Games. Караоке. Фото: Ruslana Solovyova, Facebook Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей. Ранее Зеленский поручил Кабмину внести в Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде - принять его до декабря. Тем временем большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр и бизнеса в целом. В августе глава фракции слуги народа Давида Арахамия заявил, что нелегальный игорный связывают с Аваковым и обещал легализовать его.