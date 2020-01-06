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06 января 2020, понедельник, 16:43 245
Общество 2020-01-06T17:15:15+02:00
Українські Новини
Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс

Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс

Таня Войтюк
Трудовой кодекс, работа, МОТ, ITUC, Профсоюз
Профсоюз. Фото: ituc-csi
Профсоюз. Фото: ituc-csi

После того, как Кабмин одобрил законопроект о труде, который включает в себя фриланс и гендерное равенство, Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты, а профсоюзов - способности их защищать.

Об этом заявляет пресс-служба конфедерации.

Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет:

1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя;

2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочим временем;

3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше;

4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;

5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.

6. Фактическая ликвидация профсоюзов.

Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.

Также, указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.

Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу отметила:

"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества", - подчеркнула она.

Ранее Українські Новини писали о том, зачем на самом деле украинцам нужна электронная трудовая книжка и что нужно знать о новшествах в Трудовом кодексе.

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