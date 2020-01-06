Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс

После того, как Кабмин одобрил законопроект о труде, который включает в себя фриланс и гендерное равенство, Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты, а профсоюзов - способности их защищать. Об этом заявляет пресс-служба конфедерации. Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет: 1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя; 2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочим временем; 3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше; 4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения; 5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия. 6. Фактическая ликвидация профсоюзов. Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение. Также, указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ. Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу отметила: "Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества", - подчеркнула она. Ранее Українські Новини писали о том, зачем на самом деле украинцам нужна электронная трудовая книжка и что нужно знать о новшествах в Трудовом кодексе.