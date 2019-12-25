Электронная трудовая книжка: зачем на самом деле украинцам нужно это нововведение

Проект нового Трудового кодекса предусматривает введение декретных отпусков для мужчин, а также пункт о том, что сотрудников появится возможность иметь электронную трудовую книжку, которая в частности должна защитить от "манипуляций" работодателя. Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко, передает Hromadske. "Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", — пояснила она. Заместитель министра отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками — не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы. "Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке — Ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", — резюмировала Свириденко. Как сообщали Українські Новини, по словам экспертов субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства. Минсоцполитики инициирует определение признаков трудовых отношений, при наличии которых работодатель и сотрудник будут обязаны заключать договор. Так, в документе предлагается определить 7 признаков трудовых отношений, причем наличие 3 из них дает основания считать такие отношения трудовыми.