Электронная трудовая книжка: зачем на самом деле украинцам нужно это нововведение

Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко, передает Hromadske.

"Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", — пояснила она.

Заместитель министра отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками — не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.

"Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке — Ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", — резюмировала Свириденко.

Как сообщали Українські Новини, по словам экспертов субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства.

Минсоцполитики инициирует определение признаков трудовых отношений, при наличии которых работодатель и сотрудник будут обязаны заключать договор. Так, в документе предлагается определить 7 признаков трудовых отношений, причем наличие 3 из них дает основания считать такие отношения трудовыми.