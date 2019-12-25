подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 декабря 2019, среда, 17:39 168
Общество 2019-12-25T18:15:01+02:00
Українські Новини
Электронная трудовая книжка: зачем на самом деле украинцам нужно это нововведение

Электронная трудовая книжка: зачем на самом деле украинцам нужно это нововведение

Таня Войтюк
Трудовая книжка, Электронное правительство, Трудовой кодекс, Манипуляция
Дмитрий Дубилет и трудовая книжка. Фото: Instagram/dubilet
Дмитрий Дубилет и трудовая книжка. Фото: Instagram/dubilet

Проект нового Трудового кодекса предусматривает введение декретных отпусков для мужчин, а также пункт о том, что сотрудников появится возможность иметь электронную трудовую книжку, которая в частности должна защитить от "манипуляций" работодателя.

Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко, передает Hromadske.

"Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", — пояснила она.

Заместитель министра отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками — не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.

"Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке — Ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", — резюмировала Свириденко.

Как сообщали Українські Новини, по словам экспертов субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства.

Минсоцполитики инициирует определение признаков трудовых отношений, при наличии которых работодатель и сотрудник будут обязаны заключать договор. Так, в документе предлагается определить 7 признаков трудовых отношений, причем наличие 3 из них дает основания считать такие отношения трудовыми.

Больше новостей о: Трудовая книжка Электронное правительство Трудовой кодекс Манипуляция

Архив
Новости
Скриншот:youtube/No Comment TV
Забастовки по французски: в Париже танцоры протестовали Макрону с помощью "Лебединого озера" 17:55
Электронная трудовая книжка: зачем на самом деле украинцам нужно это нововведение 17:39
Под Полтавой взорвался жилой дом: есть жертвы 16:58
За счет пенсии в Украине снизился уровень безработицы 16:39
Собор Парижской Богоматери не смогут восстановить полностью 16:37
больше новостей
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама 06:15 Документ
Доллар по 27: что будет с гривной после Нового года 08:15
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева 18:29
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Святослав Вакарчук
"Океан Эльзы" назвал коммерческой деятельностью свое выступление с Вакарчуком на корпоративе в Минске 11:31
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
Промпроизводство продолжает падать 20:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok