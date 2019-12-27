Кабмин одобрил законопроект о труде, который включает в себя фриланс и гендерное равенство

Кабинет министров согласовал и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о труде, который предусматривает изменения в Кодекс законов о труде (КЗоТ). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает The Babel.

В частности, документ изменит Кодекс законов о труде, по которому украинцы работают с 1971 года. В правительстве заявили, что законопроект расширит социальные права работников. Документ разрабатывался Министерством экономики и регионального развития, но на сайте учреждения его текста пока нет. Проект опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор радио "НВ" Валерий Калныш

Что может измениться?

Трудовой договор. В действующем КЗоТе предусмотрено три вида договоров: бессрочный (заключается на неопределенный срок); на определенный срок (устанавливается по согласованию сторон); на время выполнения определенной работы. В Минэкономики предложили семь видов договоров: бессрочный; срочный (не более чем на 5 лет); краткосрочный (до двух месяцев); сезонный (не более восьми месяцев); с нефиксированным рабочим временем (фриланс); ученический (с работником, который учится, до 6 месяцев) и договор с домашним работником. Работодателю, в частности, запрещается принуждать работника "путем моббинга, насилия, угроз, введения в заблуждение" к расторжению трудового договора.

Оплата труда. Законопроект предлагает установить одинаковый размер заработной платы для мужчин и женщин за аналогичную работу. За работу в выходные и праздничные дни предлагается доплачивать сотруднику в размере, указанном в трудовом договоре, но не менее 20% оклада за каждый час работы (сейчас работа в праздничный и нерабочий день гарантированно оплачивается в двойном размере).

Продолжительность рабочего дня и времени отдыха законопроектом предлагается устанавливать в рамках трудового договора. В частности, предлагается сохранить 40-часовую неделю, но с возможностью договориться об оплате пропорционально.

Трудовые книжки переводятся в электронный вид. "Учет трудовой деятельности работников осуществляется в электронной форме", — говорится в документе.

Увольнение работников. В документе сказано, что работодатель не может уволить человека из-за мести или моббинга, издевательств или в случае, когда работник подал на своего работодателя иск в суд. Также прописано, что запрещается увольнять беременных женщин, кроме случаев ликвидации компании.

Медиация трудовых конфликтов. Отдельной статьей вводится понятие "досудебного решения конфликтов посредством медиаторов", эта процедура происходит по взаимному согласию сторон. По результатам медиации заключается мировое соглашение.

Репатриация. Документом регулируется процедура возврата работника, члена экипажа морского судна, военнослужащего, который находится за пределами Украины в командировке, к месту проживания. Отмечено, что этот процесс организует работодатель.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет надеется на переход на електронный документооборот и отмену трудовых книжек до конца 2019 года.

Также в июне власти увеличили список причин для увольнения.