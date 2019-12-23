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23 декабря 2019, понедельник, 11:34 3404
Общество 2019-12-23T12:45:02+02:00
Українські Новини
Декрет для мужчин и рабочая "сиеста": что нужно знать о новом Трудовом кодексе

Декрет для мужчин и рабочая "сиеста": что нужно знать о новом Трудовом кодексе

Таня Войтюк
Трудовой кодекс, Трудовая книжка, трудовое законодательство, работа
Трудовая книжка
Трудовая книжка

В парламенте украинцам готовят новый Трудовой кодекс (ТК), который полностью заменит нынешний устаревший КЗоТ. Раннее Милованов уже анонсировал изменения в нем и рассказал про намеренья увеличить отпуска и создать четырехчасовую "сиесту" для самых тяжелых профессий.

О том, как на самом деле переписывают Трудовой кодекс, и что это значит для украинцев сообщает "Сегодня".

До конца 2019 года украинцам обещали представить проект нового Трудового кодекса, потому что нынешние законы уже морально устарели, говорит президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская.

"Нет многих понятий, которые есть в трудовом законодательстве. Там даже нет понятия "работодатель". Нет "фриланса", "аутсорсинга", нет даже объяснения, что такое "совмещение", "дистанционная/удаленная работа", – перечисляет Липчанская.

Некоторые статьи КЗоТа изменялись, но точечно. Новый кодекс же анонсировали как либеральный для бизнеса. Правда, проект так до сих пор и не опубликовали. 

"Это реформа по повышению занятости населения. И чтобы люди сами определяли, как им лучше работать", – объяснил Милованов.

Изменения в кодексе:

  • позволят беременным женщинам, инвалидам, пенсионерам работать дистанционно из дома по гибкому графику;
  • бессрочные договора позволят фиксировать сумму штрафа или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя;
  • появится возможность договариваться о гибком графике работы и пропорциональной оплате труда;
  • испытательный срок позволит избавиться от нежелательных для работодателей категорий профессий;
  • сохраняет льготы для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних;
  • профсоюзы будут регулироваться новым отдельным законом;
  • вводит понятие нефиксированного рабочего времени, благодаря чему будет легализирован найм нерегулярных работников;
  • вводятся ученические, срочные и другие гибкие формы трудовых договоров;
  • электронные книжки переводятся в цифровую форму.

Как сообщали Українські Новини, по словам экспертов субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства.

Напомним, Минсоцполитики инициирует определение признаков трудовых отношений, при наличии которых работодатель и сотрудник будут обязаны заключать договор. Так, в документе предлагается определить 7 признаков трудовых отношений, причем наличие 3 из них дает основания считать такие отношения трудовыми.

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