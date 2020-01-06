Міжнародні профспілки засудили українську владу і новий Трудовий кодекс

Після того, як Кабмін схвалив законопроект про працю , який включає в себе фріланс і гендерну рівність,

Про це заявляє прес-служба конфедерації.

Конфедерація профспілок вважає, що результатом прийняття проекту закону стане:

1. Спрощене звільнення працівників у будь-який момент за бажанням роботодавця;

2. Короткострокові індивідуальні трудові договори; договори з нефіксованим робочим часом;

3. Понаднормова робота стане нормою і буде оплачуватися в 5 разів нижче, ніж раніше;

4. Скасування деяких соціальних гарантій працівникам і зниження захисту матерів з маленькими дітьми, ще більше полегшує їх звільнення;

5. Переведення працівника на інше робоче місце без його згоди.

6. Фактична ліквідація профспілок.

Повідомляється, що законопроект був прийнятий без консультацій з профспілками, і складається всього з 99 статей, для того щоб мати в парламенті обмежений розгляд.

Також, зазначено, що український уряд відмовився звертатися за допомогою до Міжнародної організації праці (МОП), оскільки проект закону порушує кілька конвенцій МОП.

Генеральний секретар МКП Шаран Барроу зазначила:

"Уряд України стоїть на боці олігархів і багатонаціональних корпорацій і виступає проти працівників, громадськості та профспілок.... Ми засуджуємо український уряд за безрозсудні порушення своїх міжнародних зобов'язань, за якими країна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світового співтовариства", - підкреслила вона.

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