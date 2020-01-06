Міжнародні профспілки засудили українську владу і новий Трудовий кодекс

Після того, як Кабмін схвалив законопроект про працю, який включає в себе фріланс і гендерну рівність, Міжнародна конфедерація профспілок (ITUC) вважає, що проект закону про працю позбавить працівників правового захисту, а профспілок - здатності їх захищати. Про це заявляє прес-служба конфедерації. Конфедерація профспілок вважає, що результатом прийняття проекту закону стане: 1. Спрощене звільнення працівників у будь-який момент за бажанням роботодавця; 2. Короткострокові індивідуальні трудові договори; договори з нефіксованим робочим часом; 3. Понаднормова робота стане нормою і буде оплачуватися в 5 разів нижче, ніж раніше; 4. Скасування деяких соціальних гарантій працівникам і зниження захисту матерів з маленькими дітьми, ще більше полегшує їх звільнення; 5. Переведення працівника на інше робоче місце без його згоди. 6. Фактична ліквідація профспілок. Повідомляється, що законопроект був прийнятий без консультацій з профспілками, і складається всього з 99 статей, для того щоб мати в парламенті обмежений розгляд. Також, зазначено, що український уряд відмовився звертатися за допомогою до Міжнародної організації праці (МОП), оскільки проект закону порушує кілька конвенцій МОП. Генеральний секретар МКП Шаран Барроу зазначила: "Уряд України стоїть на боці олігархів і багатонаціональних корпорацій і виступає проти працівників, громадськості та профспілок.... Ми засуджуємо український уряд за безрозсудні порушення своїх міжнародних зобов'язань, за якими країна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світового співтовариства", - підкреслила вона. Раніше Українські Новини писали про те, навіщо насправді українцям потрібна електронна трудова книжка і що потрібно знати про нововведення в Трудовому кодексі.