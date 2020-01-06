"Ви нерівня моєму батькові": дочка вбитого Сулеймані звернулася до Трампа

Після того, як світ охопила новину про ліквідації іранського генерал-майора Касема Сулеймані, який був убитий за наказом Президента США Дональда Трампа, дочка вбитого чиновника звернулася до глави держави. Про це передає CNN.

Зайнаб Касем Сулеймані звернулася до Трампу в неділю, 5 січня, через ліванський канал al-Manar TV.

У своєму зверненні Зайнаб Касем зазначила, що Трамп "нерівня її батька".Вона також сказала Президенту США, що "його [Дональда Трампа] злочин ніколи не знищить пам'ять мого батька".

Зайнаб додала, що "його [Касема Сулеймані] мучеництво надихнуло на переродження в наших душах".

"Ви не могли зрівнятися з моїм батьком, тому атакували його ракетами. Якщо б ви могли, ви б зіткнувся з ним лицем до лиця", - сказала Зайнаб Касем Сулеймані.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників США розкритикувала дію Трампа вбити іранського генерала Сулеймані, і розгляне резолюцію про обмеження повноважень глави держави у військових питаннях.

Крім того, Дональд Трамп напередодні заявив, що в разі нападу з боку Ірану Вашингтон завдасть удару по 52 "іранських об'єктах".