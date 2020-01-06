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06 января 2020, понедельник, 13:26 404
Политика мира 2020-01-06T14:30:02+02:00
Українські Новини
Меркель на выходных приедет в Россию по приглашению Путина

Меркель на выходных приедет в Россию по приглашению Путина

Анна Рудык
Ангела Меркель, Владимир Путин, Россия-Германия
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: ntv.ru
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: ntv.ru

В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель совершит рабочий визит в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Так, сообщается, что в ходе поездки Меркель проведет встречу с Путиным.

Отмечается, что стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, разгоревшуюся после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в ходе авиаудара американских военных.

Меркель и Путин также обсудят ситуацию на Донбассе, выполнение Минска и реализацию договоренностей "нормандского саммита", состоявшегося 9 декабря 2019 года в Париже.

Как сообщали Українські Новини, Путин и Меркель позитивно оценили обмен пленных на Донбассе.

Ранее Путин и Меркель обсудили транзит газа через территорию Украины.

Тем временем Путин и Макрон высказали обеспокоенность гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Они заключили, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе.

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