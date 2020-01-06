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06 січня 2020, понеділок, 13:26 10
Політика світу 2020-01-06T13:40:41+02:00
Українські Новини
Меркель на вихідних приїде в Росію на запрошення Путіна

Меркель на вихідних приїде в Росію на запрошення Путіна

Анна Рудык
Володимир Путін, Ангела Меркель, Росія-Німеччина
Володимир Путін і Ангела Меркель. Фото: ntv.ru
Володимир Путін і Ангела Меркель. Фото: ntv.ru

У суботу, 11 січня, канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить робочий візит до Росії на запрошення президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Так, повідомляється, що під час поїздки Меркель проведе зустріч з Путіним.

Відзначається, що сторони обговорять ситуацію в Сирії, Лівії та ескалацію напруженості на Близькому Сході, що розгорілася після загибелі іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді під час авіаудару американських військових.

Меркель і Путін також обговорять ситуацію на Донбасі, виконання Мінська і реалізацію домовленостей "нормандського саміту", що відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі.

Як повідомляли Українські Новини, Путін і Меркель позитивно оцінили обмін полонених на Донбасі.

Раніше Путін і Меркель обговорили транзит газу через територію України.

Тим часом Путін і Макрон висловили стурбованість загибеллю іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США по аеропорту Багдада. Вони уклали, що ця акція може серйозно загострити ситуацію в регіоні.

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