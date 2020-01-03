Путин и Макрон обеспокоены смертью иранского генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора позитивно оценили состоявшийся 29 декабря обмен пленными на Донбассе, сделку по транзиту газа через Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России, передают Українськi Новини.

Согласно ему, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Политики обсудили также возможности урегулирования ситуации на Донбассе. Они подчеркнули важность реализации договоренностей, принятых на саммите "нормандской четверки" (лидеры Украины, России, Германии и Франции).

Кроме того, стороны высказали обеспокоенность гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Они заключили, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе.

Как сообщали Українськi Новини, Сулеймани убили по приказу Трампа.

Иран резко отреагировал на его убийство.

А в ноябре в Иране нашли новый источник с нефью.