підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
06 січня 2020, понеділок, 11:11 5
Політика світу 2020-01-06T17:00:03+02:00
Українські Новини
Конгрес США розлютився на Трампа і має намір обмежити його повноваження у військових питаннях

Конгрес США розлютився на Трампа і має намір обмежити його повноваження у військових питаннях

Елизавета Кесельман
Іран, Вбивство Сулеймані, США, Дональд Трамп
Прапор. США. Фото: pexels
Прапор. США. Фото: pexels

Палата представників США розкритикувала дію Трампа вбити іранського генерала Сулеймані, яке відбулося 3 січня в аеропорту Багдада, і розгляне резолюцію про обмеження повноважень глави держави у військових питаннях. Про це повідомила у своєму листі спікер палати представника й у своєму листі Ненсі Пелосі, передає CNN.

Зокрема, в палаті висловили обурення через те, що адміністрація зробила настільки агресивні дії не порадившись з Конгресом, тим самим проявивши неповагу до військових повноважень, наданих конституцією.

"Цього тижня Палата представить і проголосує за резолюцію про військові повноваження, щоб обмежити військові дії президента щодо Ірану. Ця резолюція, аналогічна резолюції, представленої сенатором Тімом Кейном у Сенаті. Вона підтверджує давно сформовані наглядові обов'язки Конгресу, наказуючи, що, якщо не буде вжито ніяких подальших дій Конгресу, військові дії адміністрації щодо Ірану припиняться протягом 30 днів", - йдеться в листі.

Пелосі також знову нагадала, що вважає вбивство Сулеймані "провокаційним і кричущим".

Як повідомляли Українські Новини, Іран виходить з "ядерної угоди" і готує ракетні війська для помсти США.

Крім того, Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що в разі нападу з боку Ірану Вашингтон завдасть удару по 52 "іранських об'єктах".

Більше новин про: Іран Вбивство Сулеймані США Дональд Трамп

Новини
У Мінекономіки озвучили очікування щодо курсу гривні на 2020 році 18:56
Завтра у Києві обмежать рух транспорту і закриють станції метро 18:41
Вибиті зуби і проблеми з серцем: в Мінветеранів розповіли про стан звільнених військових 18:30
Карпати засипало майже метровим шаром снігу 17:03
Міжнародні профспілки засудили українську владу і новий Трудовий кодекс 16:43
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
У столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро 12:54
Виступ Ірини Хакамади в Києві скасували 16:57
Екс-нардеп Лапін отримав близько 0,5 млн гривень від військового комісаріату 12:38
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський 20:11
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений 08:00
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський 20:11
Посольство Польщі розкритикувало слова речниці МЗС про діячів ОУН 11:20
Українці просять владу заборонити продаж петард в Україні 15:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok