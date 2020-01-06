Конгрес США розлютився на Трампа і має намір обмежити його повноваження у військових питаннях

Палата представників США розкритикувала дію Трампа вбити іранського генерала Сулеймані, яке відбулося 3 січня в аеропорту Багдада, і розгляне резолюцію про обмеження повноважень глави держави у військових питаннях. Про це повідомила у своєму листі спікер палати представника й у своєму листі Ненсі Пелосі, передає CNN.

Зокрема, в палаті висловили обурення через те, що адміністрація зробила настільки агресивні дії не порадившись з Конгресом, тим самим проявивши неповагу до військових повноважень, наданих конституцією.

"Цього тижня Палата представить і проголосує за резолюцію про військові повноваження, щоб обмежити військові дії президента щодо Ірану. Ця резолюція, аналогічна резолюції, представленої сенатором Тімом Кейном у Сенаті. Вона підтверджує давно сформовані наглядові обов'язки Конгресу, наказуючи, що, якщо не буде вжито ніяких подальших дій Конгресу, військові дії адміністрації щодо Ірану припиняться протягом 30 днів", - йдеться в листі.

Пелосі також знову нагадала, що вважає вбивство Сулеймані "провокаційним і кричущим".

Як повідомляли Українські Новини, Іран виходить з "ядерної угоди" і готує ракетні війська для помсти США.

Крім того, Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що в разі нападу з боку Ірану Вашингтон завдасть удару по 52 "іранських об'єктах".