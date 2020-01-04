Спасатели массово доставали из колодцев собак, которые прятались из-за новогодних фейерверков

В новогоднюю ночь фейерверки могут не только привести к сильным травмам людей, но и пугают их четверолапых друзей, которые в страхе попадают в глубокие ловушки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, сообщается, что 3 января спасатели в Днипре и Рубежном Луганской области несколько раз выезжали на спасение собак, попавших в глубокие колодцы.

"Возможно, эти хвостатые попали в глубокие ловушки, скрываясь от залпов фейерверков, которыми граждане обеспечивают себе праздничное настроение", - написала пресс-служба.

Также в МВД отметили, что спасатели оказывают помощь всем четверолапым, даже старым дворовым бобикам.

Спасение собак из колодцев. Фото: Facebook/mvs.gоv.uа

Как сообщали Українські Новини, Нацполиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

Ранее в Житомирской области человек попал в реанимацию из-за фейерверков.