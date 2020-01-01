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01 января 2020, среда, 17:26 826
Силовые структуры 2020-01-01T18:45:01+02:00
Українські Новини
Запрет есть, наказания нет: в полиции объяснили, почему не реагируют на фейерверки

Запрет есть, наказания нет: в полиции объяснили, почему не реагируют на фейерверки

Надежда Комендантова
Нацполиция, Запрет фейерверков, Фейерверк
Салют. Фото: pixabay
Салют. Фото: pixabay

В то время, как в большинстве городов Украины действует запрет на использование фейерверков до окончания войны на Донбассе, Нацполиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

Об этом сказано в сообщении МВД Украины в Facebook. 

"Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС", - сообщили в ведомстве.

В то же время, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не были внесены.

В ведомстве отметили, что согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Напомним, ранее сообщалось про безопасный Новый год-2020: как избежать несчастных случаев.

Тем временем, в Житомирской области человек попал в реанимацию из-за фейерверков.

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