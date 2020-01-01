Запрет есть, наказания нет: в полиции объяснили, почему не реагируют на фейерверки

В то время, как в большинстве городов Украины действует запрет на использование фейерверков до окончания войны на Донбассе, Нацполиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

Об этом сказано в сообщении МВД Украины в Facebook.

"Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС", - сообщили в ведомстве.

В то же время, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не были внесены.

В ведомстве отметили, что согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Напомним, ранее сообщалось про безопасный Новый год-2020: как избежать несчастных случаев.

Тем временем, в Житомирской области человек попал в реанимацию из-за фейерверков.