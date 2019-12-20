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20 декабря 2019, пятница, 14:44 483
Общество 2019-12-20T14:45:02+02:00
Українські Новини
Киев утвердил порядок новогодних праздников: запрещены пиротехника и мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотн

Киев утвердил порядок новогодних праздников: запрещены пиротехника и мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Киевсовет, Новогодние праздники, Пиротехника, Порядок мероприятий
Елка на Контрактовой площади. Фото: john_landscaper
Елка на Контрактовой площади. Фото: john_landscaper

Киевский городской совет утвердил порядок проведения массовых мероприятий в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета, передают Українськi Новини.

На заседании депутаты Киевсовета утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера.

Согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты.

Если для организации мероприятия нужно перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта, то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней.

Заявка должна содержать данные об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания).

Запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и Трехсвятительской улице в ​​пределах Стены памяти погибших Героев.

Организацию событий у культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся.

Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехники на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Киевская городская государственная администрация зажгла новогоднюю елку на Софийской площади - красивый фоторепортаж вот здесь.

Такж в Киеве прошел праздничный и красочный парад помощников святого Николая.

Ранее было опубликовано праздничное видео, как Киев полным ходом готовится встречать Новый год.

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