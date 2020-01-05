В Черновицкой области в снежных сугробах застряли более 15 автомобилей

В Черновицкой области возле села Чуньков в Заставнивском районе более 15 автомобилей, большинство из которых легковые, уже более 6 часов находятся в снежной ловушке. По словам очевидцев, снежный сугроб достигает более метра, снег не утихает. Завтра, 6 января, по прогнозам погоды, на западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщил по телефону черновицкий водитель, попавший в сугроб, пишет БукИнфо.

"Сижу в пробке на трассе возле с. Чуньков с 15.00 часов. Через полчаса приехали из ГосЧС. Тракторов чтобы освободить нас из пробки нету. В 18.20 приехал трактор "Беларус", который так и не расчистил дороги, сломался. Спасатели здесь, но серьезной техники, чтобы расчистить, у них нет. Все заметает снегом. Надо военные тягачи, эта простая техника не справляется вообще. Кто может как-то помочь - помогите", - сказал Черновцов.

Он послал несколько фотографий снежного заноса.

"Это фото по состоянию на 19.00, сейчас снега намного больше", - добавил он.

Авто застряли в снегу. Фото: БукИнфо

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