В Киеве загорелся автобус с пассажирами

Сегодня, 5 января, в Киеве, на проспекте Победы на ходу загорелся автобус с пассажирами.

Об этом говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Только-что рядом со станцией метро Святошино, на проспекте Победы, загорелся рейсовый автобус. Пассажиров эвакуировали. Пламя потушили до прибытия спасателей ГосЧС", - говорится в нем.

Также обнародовали видео происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в мае в Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага, в котором ехали 70 пассажиров. Пожар начался в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать. В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии.

15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв. Как рассказал водитель, он услышал резких хлопок, потом маршрутка загорелась. К счастью, пассажиров в ней не было. А водитель, который сидел внутри, успел выскочить и не пострадал.

9 декабря в Киеве на ходу загорелся автомобиль, водитель наглотался дыма.