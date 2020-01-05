подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
05 января 2020, воскресенье, 21:10 378
Происшествия 2020-01-05T21:16:44+02:00
Українські Новини
В Киеве загорелся автобус с пассажирами

В Киеве загорелся автобус с пассажирами

Ярина Вацяк
ДТП, ДТП в Киеве, Возгорание, Пожар в автобусе

Сегодня, 5 января, в Киеве, на проспекте Победы на ходу загорелся автобус с пассажирами.

Об этом говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Только-что рядом со станцией метро Святошино, на проспекте Победы, загорелся рейсовый автобус. Пассажиров эвакуировали. Пламя потушили до прибытия спасателей ГосЧС", - говорится в нем.

Также обнародовали видео происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в мае в Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага, в котором ехали 70 пассажиров. Пожар начался в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать. В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии.

15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв. Как рассказал водитель, он услышал резких хлопок, потом маршрутка загорелась. К счастью, пассажиров в ней не было. А водитель, который сидел внутри, успел выскочить и не пострадал.

9 декабря в Киеве на ходу загорелся автомобиль, водитель наглотался дыма.

Больше новостей о: ДТП ДТП в Киеве Возгорание Пожар в автобусе

Новости
Похолодает и припорошит снегом: прогноз погоды 6 января 21:45
Трансплантация органов в Украине: Кабмин утвердил тарифы 21:34
В Кивее горел автобус. Скриншот видео Киев Оперативный
В Киеве загорелся автобус с пассажирами 21:10
США и Иран выступили с резкими заявлениями после убийства генерала 20:45
Отель в Омане, где отдыхает Зеленский. Фото: Tripadviser
Обнародованы фото номеров пятизвездочного отеля в Омане, в котором отдыхает Зеленский 20:11
больше новостей
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь 06:10 Инфографика
Отдыхающий на Сейшелах Порошенко заявил, что лично проверил елку возле "Roshen" 17:45
Информационное вещание на гостелеканале возглавила Трибушная, которая называла Зеленского пустотой 23:42
Экс-нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от военного комиссариата 12:38
больше новостей
Зеленский решил задержаться на отдыхе в "Синегоре" почти на неделю, - СМИ 15:13
Зеленский в Омане. Фото:
Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане, - СМИ 13:15
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Соцвыплаты в 2020 вырастут: сколько получат безработные, малообеспеченные и сироты 22:55
Рябошапка уволил Чумака с должности главного военного прокурора 12:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok