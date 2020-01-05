В силах спецопераций ВСУ создали авиационную эскадрилью

В Силах специальных операций Вооруженных сил Украины создали авиационную эскадрилью. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"35-я смешанная авиационная эскадрилья создана в Винницкой области. Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

Около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который комплектуется из других частей.

Сейчас на вооружении эскадрильи находятся вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 2020 года в состав будут включены вертолеты Ми-24.

В министерстве отметили, что эскадрилья построена по стандартам НАТО.

8 и 9 января подразделение примет участие тренировочных полетах 456-й бригады.Также в Украине ранее начались военные учения "Козацкая воля", а во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019. Также, туристам в Одесской области закрыли курортный поселок Лебедевку, где проходят ракетные военные учения. Тем временем, на Говерлу впервые десантировались военные спасатели.