Трамп погрожує Ірану нанести потужні удари по 52 об'єктах

Якщо Тегеран вирішить атакувати будь-які американські об'єкти після вбивства військовими США генерала Касема Сулеймані, Вашингтон відповість ударами по 52 цілях в Ірані. Про це в суботу заявив президент США Дональд Трамп, передає "DW".

Удари по цим мішенях і самому Ірану "будуть нанесені дуже швидко та будуть дуже потужними", написав він у Twitter.

Американський президент зазначив, що Іран погрожує США ударами через те, що "ми позбавили світ їх терористичного лідера, який тільки що вбив американця, і сильно поранив багатьох інших, не кажучи вже про всіх людей, яких він убив протягом свого життя", - написав Дональд Трамп.

Трамп також зазначив, що протягом багатьох років Іран був лише джерелом проблем. Він запевнив, що деякі з можливих мішеней є значущими для Ірану та його культури.

"США більше не хочуть загроз", - заявив американський президент.



Як повідомляли Українські Новини, до прощання з Сулеймані в Багдаді приєдналися тисячі людей.



Тим часом Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.