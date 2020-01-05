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  • Трамп погрожує Ірану нанести потужні удари по 52 об'єктах
05 січня 2020, неділя, 09:12 5
Світ 2020-01-05T09:12:01+02:00
Українські Новини
Трамп погрожує Ірану нанести потужні удари по 52 об'єктах

Трамп погрожує Ірану нанести потужні удари по 52 об'єктах

Валерия Драгомирова
США, Іран, Удари, Касем Сулеймані, Дональд Трамп
Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Якщо Тегеран вирішить атакувати будь-які американські об'єкти після вбивства військовими США генерала Касема Сулеймані, Вашингтон відповість ударами по 52 цілях в Ірані. Про це в суботу заявив президент США Дональд Трамп, передає "DW".

Удари по цим мішенях і самому Ірану "будуть нанесені дуже швидко та будуть дуже потужними", написав він у Twitter.

Американський президент зазначив, що Іран погрожує США ударами через те, що "ми позбавили світ їх терористичного лідера, який тільки що вбив американця, і сильно поранив багатьох інших, не кажучи вже про всіх людей, яких він убив протягом свого життя", - написав Дональд Трамп.

Трамп також зазначив, що протягом багатьох років Іран був лише джерелом проблем. Він запевнив, що деякі з можливих мішеней є значущими для Ірану та його культури.

"США більше не хочуть загроз", - заявив американський президент.


Як повідомляли Українські Новини, до прощання з Сулеймані в Багдаді приєдналися тисячі людей.

Тим часом Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.

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