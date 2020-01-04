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04 января 2020, суббота, 16:23 28
Мир 2020-01-04T16:23:02+02:00
Українські Новини
К прощанию с Сулеймани в Багдаде присоединились тысячи людей

К прощанию с Сулеймани в Багдаде присоединились тысячи людей

Валерия Драгомирова
Иран, США, Багдад, Касем Сулеймани

Шииты по всему миру оплакивают иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января американской ракетой в Багдаде, и протестуют против США. Об этом сообщает "ВВС Россия".

Тысячи человек прошли в субботу похоронной процессией за гробом генерала, скандируя при этом "Смерть Америке!".

Дипломаты, политики и эксперты в один голос говорят о серьезном обострении напряженности на Ближнем Востоке и гадают, перерастет ли американо-иранский конфликт в полномасштабную войну.

Помимо Сулеймани в Багдаде хоронят и других убитых вместе с ним, включая лидера иракской шиитской группировки "Катаиб Хезболла" Абу Махди Мухандиса. Многие в соцсетях недовольны тем, что генерала в последний путь отправили на машине американской марки "Шевроле" крупнейшего автоконцерна США - General Motors.

Накануне масштабные акции протеста состоялись в Тегеране. Иранские полицейские пришли с портретами генерала к офису ООН в Тегеране. Другие молились в мечетях. Протесты докатились до Пакистана: шииты в Лахоре жгли американский и израильский флаги.




Как сообщали Українські Новини, Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани

Также Путин и Макрон обеспокоены смертью иранского генерала Сулеймани. 

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