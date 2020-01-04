Поездки, покупки и встречи с друзьями: что советует астролог 5 и 6 января

И пока украинцы отдыхают на праздничных выходных, можно отправиться в поездки, делать покупки, общаться с друзьями и ходить в гости. Об этом в группе Астропсихология пишет астролог Ольга Иванова.

По словам астролога 5 и 6 января Луна будет в Тельце. Это значит, что наступает время поездок и контактов. А также время звонков, новостей, походов в гости, приятных поездок.



"Козерогам, Тельцам, Девам, Рыбам и Скорпионам –1-2 декады- всем этим предстоит насладиться сполна. Общайтесь, отправляйтесь в поездки, веселитесь, совершайте покупки! Однако, в этот период вылазки могут быть достаточно расточительными, например, незапланированные траты -ударить по бюджету", - пишет Ольга Иванова.



Тельцам, Водолеям, Львам, Скорпионам – 3 декады – необходимо особенно тщательно планировать покупки, стараться не нарушать диету и быть тактичнее на свиданиях.



Если в понедельник вдруг обнаружите, что аппетиты растут, а потребности по-прежнему ограничиваются возможностями, попробуйте создать праздник своими руками. Ведь главное для вас -хорошее настроение.



"Остальным рекомендую отправиться в гости или встретиться с приятелями в ресторане , т.к. к активности дни располагать не будут (разве что Стрельцов, Весов, Овнов, Львов и Водолеев 1 декады). Ну и при этом контролировать чревоугодие и ...сладострастие", - советует Иванова.



Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба дал прогноз на весь январь для знаков зодиака.