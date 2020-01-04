До прощання з Сулеймані в Багдаді приєдналися тисячі людей

Шиїти по всьому світу оплакують іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий 3 січня американською ракетою в Багдаді, і протестують проти США. Про це повідомляє "ВВС Росія".

Тисячі осіб пройшли в суботу похоронною процесією за труною генерала, скандуючи при цьому "Смерть Америці!".

Дипломати, політики і експерти в один голос говорять про серйозне загострення напруженості на Близькому Сході і думають, чи переросте американо-іранський конфлікт в повномасштабну війну.

Крім Сулеймані в Багдаді ховають й інших убитих разом з ним, включаючи лідера іракського шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла" Абу Махді Мухандіса. Багато людей в соцмережах незадоволені тим, що генерала в останній шлях відправили на машині американської марки "Шевроле" найбільшого автоконцерну США - General Motors.

Напередодні масштабні акції протесту відбулися в Тегерані. Іранські поліцейські прийшли з портретами генерала до офісу ООН в Тегерані. Інші молилися в мечетях. Протести дійшли до Пакистану: шиїти в Лахорі палили американський та ізраїльський прапори.







Як повідомляли Українські Новини, Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.



Також Путін і Макрон стурбовані смертю іранського генерала Сулеймані.