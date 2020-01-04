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  • До прощання з Сулеймані в Багдаді приєдналися тисячі людей
04 січня 2020, субота, 16:25 28
Світ 2020-01-04T16:25:01+02:00
Українські Новини
До прощання з Сулеймані в Багдаді приєдналися тисячі людей

До прощання з Сулеймані в Багдаді приєдналися тисячі людей

Валерия Драгомирова
Іран, США, Касем Сулеймані

Шиїти по всьому світу оплакують іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий 3 січня американською ракетою в Багдаді, і протестують проти США. Про це повідомляє "ВВС Росія".

Тисячі осіб пройшли в суботу похоронною процесією за труною генерала, скандуючи при цьому "Смерть Америці!".

Дипломати, політики і експерти в один голос говорять про серйозне загострення напруженості на Близькому Сході і думають, чи переросте американо-іранський конфлікт в повномасштабну війну.

Крім Сулеймані в Багдаді ховають й інших убитих разом з ним, включаючи лідера іракського шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла" Абу Махді Мухандіса. Багато людей в соцмережах незадоволені тим, що генерала в останній шлях відправили на машині американської марки "Шевроле" найбільшого автоконцерну США - General Motors.

Напередодні масштабні акції протесту відбулися в Тегерані. Іранські поліцейські прийшли з портретами генерала до офісу ООН в Тегерані. Інші молилися в мечетях. Протести дійшли до Пакистану: шиїти в Лахорі палили американський та ізраїльський прапори.




Як повідомляли Українські Новини, Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.

Також Путін і Макрон стурбовані смертю іранського генерала Сулеймані.

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