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03 января 2020, пятница, 20:45 9
Жизнь 2020-01-03T20:45:02+02:00
Українські Новини
Грета Тунберг встретила день рождения на акции в защиту климата

Грета Тунберг встретила день рождения на акции в защиту климата

Валерия Драгомирова
День рождения, Швеция, Грета Тунберг
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг встретила свой семнадцатый день рождения на акции защиты климата. 3 января Тунберг провела под зданием парламента Швеции семь часов: с 8:00 до 15:00. Об этом сообщает "DW".

В заметке в социальной сети Twitter Тунберг отметила: "72-я неделя школьной забастовки".

В интервью агентству новостей Reuters екоактивистка отметила: "Я не из тех людей, которые празднуют дни рождения". После акции протеста Грета планировала пойти домой. "Торта ко дню рождения не будет", - заверила она, добавив, что просто поужинает с семьей.


Еще в 15-летнем возрасте Грета Тунберг пропускала школьные занятия ради акций в защиту климата.


Как сообщали Українські Новини, Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time. 

Также ученые назвали именем шведской активистки насекомое. 

16 сентября юная активистка была удостоена высшей награды от Amnesty International, которую получила в Лондоне. 

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