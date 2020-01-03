Грета Тунберг встретила день рождения на акции в защиту климата

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг встретила свой семнадцатый день рождения на акции защиты климата. 3 января Тунберг провела под зданием парламента Швеции семь часов: с 8:00 до 15:00. Об этом сообщает "DW".

В заметке в социальной сети Twitter Тунберг отметила: "72-я неделя школьной забастовки".

В интервью агентству новостей Reuters екоактивистка отметила: "Я не из тех людей, которые празднуют дни рождения". После акции протеста Грета планировала пойти домой. "Торта ко дню рождения не будет", - заверила она, добавив, что просто поужинает с семьей.



Еще в 15-летнем возрасте Грета Тунберг пропускала школьные занятия ради акций в защиту климата.



Как сообщали Українські Новини, Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.

Также ученые назвали именем шведской активистки насекомое.

16 сентября юная активистка была удостоена высшей награды от Amnesty International, которую получила в Лондоне.