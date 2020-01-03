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  • США вбили іранського генерала, щоб запобігти "неминучій атаці", - Помпео
03 січня 2020, пʼятниця, 19:12 23
Світ 2020-01-03T20:30:02+02:00
Українські Новини
США вбили іранського генерала, щоб запобігти "неминучій атаці", - Помпео

США вбили іранського генерала, щоб запобігти "неминучій атаці", - Помпео

Валерия Драгомирова
США, Іран, вбивство, Касем Сулеймані
Сулеймані. Фото: Вікіпедія
Сулеймані. Фото: Вікіпедія

Американський авіаудар по Багдаду, в результаті якого загинув високопоставлений іранський командир Касем Сулеймані, був спрямований на зрив "неминучої атаки", яка загрожувала американцям на Близькому Сході. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Помпео в інтерв'ю Fox News і CNN відмовився розкривати деталі передбачуваної загрози, але сказав, що це була "оцінка на основі розвідданих", яка спонукала США прийняти рішення про напад на Касема Сулеймані, командувача елітними іранськими силами "Кудс".

"Він активно готував змову в регіоні, щоб здійснити дії - значні дії, як він їх описував, - які поставили б під загрозу десятки, якщо не сотні життів американців. Ми знаємо, що це було неминуче", - сказав Помпео.

"Минула ніч була тим часом, коли нам потрібно було нанести удар, щоб переконатися, що неминучий напад... вдалося відвернути", - заявив він.

За словами Помпео, в результаті атаки повинні були б загинути також мусульмани, иракці і громадяни різних країн.


Як повідомляли Українські Новини, Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.

Крім того, Путін і Макрон стурбовані смертю іранського генерала Сулеймані.

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