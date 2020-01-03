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03 січня 2020, пʼятниця, 18:47 25
Політика світу 2020-01-03T20:30:02+02:00
Українські Новини
Путін і Макрон стурбовані вбивством іранського генерала Сулеймані

Путін і Макрон стурбовані вбивством іранського генерала Сулеймані

Влада Билоус
Влада Билоус
Іран, США, Володимир Путін, Касем Сулеймані

Президент Росії Володимир Путін і Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови позитивно оцінили відбувся 29 грудня обмін полоненими на Донбасі, угоду з транзиту газу через Україну і ситуацію на Близькому Сході.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Росії, передають Українські Новини.

Згідно йому, розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Політики обговорили також можливості врегулювання ситуації на Донбасі. Вони підкреслили важливість реалізації домовленостей, прийнятих на саміті "нормандської четвірки" (лідери України, Росії, Німеччини та Франції).

Крім того, сторони висловили стурбованість загибеллю іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США по аеропорту Багдада. Вони підкреслили, що ця акція може серйозно загострити ситуацію в регіоні.

Як повідомляли Українські Новини, Сулеймані вбили за наказом Трампа.

Іран різко відреагував на його вбивство.

А в листопаді в Ірані знайшли нове джерело з нефью.

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