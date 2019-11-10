В Иране нашли новый источник с нефтью

В то время как с 2018 года из-за санкций США против Ирана цена на нефть начала расти, на юге страны обнаружили новое нефтяное месторождение, запасы которого оцениваются в 50 млрд баррелей.

Об этом в воскресенье объявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает FARS.

"Управление разведки Национальной нефтяной компании Ирана выявило огромное месторождение нефти с запасами более чем 5 млрд баррелей нефти", - заявил Рухани.

Новый источник может стать вторым по величине в Иране после месторождения, содержащего 65 млрд баррелей в Ахвазе. Иранский лидер отметил, что данная находка может увеличить запасы страны на треть.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году иракские власти подняли уровень добычи нефти до 3,75 млн баррелей в сутки с целью защитить свой уровень нефтедобычи в ценовой борьбе стран OPEC с американскими сланцами.

Тем временем в январе-октябре 2019 года транзит нефти через Украину сократился на 4,3% до 10,637 млн тонн по сравнению с январем-октябрем 2018 года. Также "Укртранснефть" заявила, что в украинский нефтепровод "Дружба" поступает качественная нефть.