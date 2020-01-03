Гривна на межбанке укрепилась до 23,66 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу, 27 декабря, на 35 коп. в пятницу, 3 января, укрепился на 8 коп. до 23,66 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,67-23,671 UAH/USD, затем котировки снизились до 23,62-23,66 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,65-23,68 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 14,64% с 27,72 UAH/USD до 23,66 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Также банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.



Кроме того, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По словам Милованова, курс доллара зависит от того, какой объем инвестиций будет заходить в Украину.



Тем временем доллар и евро обвалились в обменниках перед выходными.