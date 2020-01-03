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03 січня 2020, пʼятниця, 17:12 7
Економіка 2020-01-03T17:14:00+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,66 UAH/USD

Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,66 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, курс на міжбанку, Долар
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю, 27 грудня, на 35 коп. в п'ятницю, 3 січня, зміцнився на 8 коп. до 23,66 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,67-23,671 UAH/USD, потім котирування знизилися до 23,62-23,66 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,65-23,68 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,64% з 27,72 UAH/USD до 23,66 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Також банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.

Крім того, в Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства вважають можливими два сценарії курсу гривні на 2020 рік. За словами Милованова, курс долара залежить від того, який обсяг інвестицій буде заходити в Україну.

Тим часом долар і євро впали в обмінниках перед вихідними.

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