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  • Нефть в Украине может подорожать из-за убийства иранского генерала, - "Консалтинговая группа "А-95"
03 января 2020, пятница, 15:55 17
Экономика 2020-01-03T15:59:19+02:00
Українські Новини
Нефть в Украине может подорожать из-за убийства иранского генерала, - "Консалтинговая группа "А-95"

Нефть в Украине может подорожать из-за убийства иранского генерала, - "Консалтинговая группа "А-95"

Ярина Вацяк
Консалтинговая группа А-95, убийство генерала, мировые цены на нефть, цены на нефть
Нефтедобыча. Фото: Kursiv.kz
Нефтедобыча. Фото: Kursiv.kz

"Консалтинговая группа "А-95" считает, что рост мировых цен на нефть, связанный с убийством иранского генерала Касема Сулеймане может повлиять на оптовые цены на нефть в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Розничным ценам пока ничего не угрожает, есть запас прочности по марже. Росту будут подвержены оптовые цены", - сказал он.

При этом Куюн отметил, что сейчас невозможно предсказать, на сколько могут увеличится оптовые цены на нефть.

Ранее в СМИ сообщалось, что по Приказу президента США Дональда Трампа ночью 3 января международный аэропорт Багдада был атакован ракетными выстрелами, в ходе которых погиб иранский генерал Сулеймане.

На фоне новостей об его убийстве стали расти мировые цены на нефть.

Как сообщали Українські Новини, Иран отомстит за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, топ-командующего элитными силами "Кудс", которого по приказу Трампа авиаударом убили США.

Тем временем, "Консалтинговая группа "А-95" считает, что остановка экспорта Россией нефти в Беларусь не повлияет на украинский рынок нефтепродуктов.

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