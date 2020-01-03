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  • Нафта в Україні може подорожчати через вбивства іранського генерала, - "Консалтингова група "А-95"
03 січня 2020, пʼятниця, 15:55 17
Економіка 2020-01-03T17:45:03+02:00
Українські Новини
Нафта в Україні може подорожчати через вбивства іранського генерала, - "Консалтингова група "А-95"

Нафта в Україні може подорожчати через вбивства іранського генерала, - "Консалтингова група "А-95"

Ярина Вацяк
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Нафтовидобуток. Фото: Kursiv.kz
Нафтовидобуток. Фото: Kursiv.kz

"Консалтингова група "А-95" вважає, що зростання світових цін на нафту, пов'язаний з вбивством іранського генерала Касема Сулеймана може вплинути на оптові ціни на нафту в Україні.

Про це Українським Новинам повідомив директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Роздрібними цінами поки нічого не загрожує, є запас міцності по маржі. Зростання будуть схильні оптові ціни", - сказав він.

При цьому Куюн зазначив, що зараз неможливо передбачити, на скільки можуть збільшиться оптові ціни на нафту.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що за Наказом президента США Дональда Трампа вночі 3 січня міжнародний аеропорт Багдада був атакований ракетними пострілами, під час яких загинув іранський генерал Сулеймана.

На тлі новин про його вбивство почали зростати світові ціни на нафту.

Як повідомляли Українські Новини, Іран помститься за вбивство генерал-майора Кассема Сулеймані, топ-командувача елітними силами "Кудс", якого за наказом Трампа авіаударом вбили США.

Тим часом, "Консалтингова група "А-95" вважає, що зупинка експорту Росією нафти до Білорусі не вплине на український ринок нафтопродуктів.

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