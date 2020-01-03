Кабмин с января отказывается от выплаты зарплат наличными, - Федоров

Кабинет Министров с января 2020 года переходит на выплату заработных плат в безналичной форме на банковскую карту.

Об этом Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью "Радио.Сводоба", передают Українські Новини.

"В Кабмине мы уже убрали зарплаты наличными. С нового года все должны получать только на карточку зарплату. Я и сам до этого все эти месяцы получал наличными", - сказал он.

Федоров отметил, что по мнению секретариата правительства, выплачивать зарплаты наличными было экономией, так как для государства получалось сэкономить несколько десятков миллионов гривен на комиссии.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, который в декабре получил почти 50 тысяч гривен зарплаты, за ноябрь составила 16 тыс. гривен.

Тем временем, Министерство финансов и Нацбанк начали реализацию системы, которая поможет отказаться от понятия "зарплатный проект". Новая зарплатная система позволит украинцам получать зарплату на карту любого удобного им банка.