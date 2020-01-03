подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 января 2020, пятница, 11:15 3633
Кабмин 2020-01-03T11:20:25+02:00
Українські Новини
Кабмин с января отказывается от выплаты зарплат наличными, - Федоров

Кабмин с января отказывается от выплаты зарплат наличными, - Федоров

Ярина Вацяк
Дмитрий Дубилет, Кабмин, зарплата министра

Кабинет Министров с января 2020 года переходит на выплату заработных плат в безналичной форме на банковскую карту.

Об этом Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью "Радио.Сводоба", передают Українські Новини.

"В Кабмине мы уже убрали зарплаты наличными. С нового года все должны получать только на карточку зарплату. Я и сам до этого все эти месяцы получал наличными", - сказал он.

Федоров отметил, что по мнению секретариата правительства, выплачивать зарплаты наличными было экономией, так как для государства получалось сэкономить несколько десятков миллионов гривен на комиссии.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, который в декабре получил почти 50 тысяч гривен зарплаты, за ноябрь составила 16 тыс. гривен.

Тем временем, Министерство финансов и Нацбанк начали реализацию системы, которая поможет отказаться от понятия "зарплатный проект". Новая зарплатная система позволит украинцам получать зарплату на карту любого удобного им банка. 

Больше новостей о: Дмитрий Дубилет Кабмин зарплата министра

Новости
Россия остановила экспорт нефти в Беларусь 13:00
Врио директора ГБР Венедиктова намерена инициировать увеличение количества следователей, которые занимаются делами Майдана 12:50
Федоров похвастался достижениями Кабмина и оценил его работу на 10 баллов 12:49
В результате "реставрации" из Мариинского парка исчезли оригинальные уличные фонари 12:39
В Одесской области на свалке женщина нашла матрас с крупной суммой денег 12:18
больше новостей
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok