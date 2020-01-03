подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
03 января 2020, пятница, 08:12 38
Судебная власть 2020-01-03T08:15:01+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: адвокат Кузьменко будет ходатайствовать о повторном следственном эксперименте

Дело Шеремета: адвокат Кузьменко будет ходатайствовать о повторном следственном эксперименте

Надежда Комендантова
дело Шеремета, следственный эксперемент, Юлия Кузьменко, суд над Кузьменко
Юлия Кузьменко Фото: Украинская правда
Юлия Кузьменко Фото: Украинская правда

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

Об этом сообщает Hromadske.

Адвокат Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено два человека. По версии следствия вторым человеком, который, вероятно, причастна к убийству журналиста Павла Шеремета был Андрей Антоненко.

Добош добавил, что следственный эксперимент будет официально завершен, когда будут оформлены все соответствующие протоколы, а видео эксперимента отправят на экспертизу.

Защитник отметил, что целью следственного эксперимента было проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая была изображена в видеоматериалах следователей.

Напомним, в четверг адвокат Владислав Добош заявил, что в деле убийства Павла Шеремета следователи проведут следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко, о чем сообщили за час до самого эксперимента.

Также адвокат Кузьменко опубликовал текст разговора о "сакральной жертве".

Ранее суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.

Больше новостей о: дело Шеремета следственный эксперемент Юлия Кузьменко суд над Кузьменко

Новости
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
Дело Шеремета: адвокат Кузьменко будет ходатайствовать о повторном следственном эксперименте 08:12
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
В Харькове 50-летний водитель троллейбуса избил пассажиров 23:47
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
больше новостей
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok