Дело Шеремета: адвокат Кузьменко будет ходатайствовать о повторном следственном эксперименте

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

Об этом сообщает Hromadske.

Адвокат Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено два человека. По версии следствия вторым человеком, который, вероятно, причастна к убийству журналиста Павла Шеремета был Андрей Антоненко.

Добош добавил, что следственный эксперимент будет официально завершен, когда будут оформлены все соответствующие протоколы, а видео эксперимента отправят на экспертизу.

Защитник отметил, что целью следственного эксперимента было проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая была изображена в видеоматериалах следователей.

Напомним, в четверг адвокат Владислав Добош заявил, что в деле убийства Павла Шеремета следователи проведут следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко, о чем сообщили за час до самого эксперимента.

Также адвокат Кузьменко опубликовал текст разговора о "сакральной жертве".

Ранее суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.