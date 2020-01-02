В Харькове 50-летний водитель троллейбуса избил пассажиров

В Харькове водитель троллейбуса избил металлическим предметом двоих пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами.

По данным полиции, водитель остановил транспортное средство и начал выражаться нецензурной бранью в сторону пассажиров. Несмотря на требование граждан прекратить действия, мужчина взял металлический предмет и нанес одному из пассажиров удар по руке.

"После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с инцидентом открыто дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет ограничения свободы.

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