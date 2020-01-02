В Харькове 50-летний водитель троллейбуса избил пассажиров

В Харькове водитель троллейбуса избил металлическим предметом двоих пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Так, сообщается, что во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами. По данным полиции, водитель остановил транспортное средство и начал выражаться нецензурной бранью в сторону пассажиров. Несмотря на требование граждан прекратить действия, мужчина взял металлический предмет и нанес одному из пассажиров удар по руке. "После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с инцидентом открыто дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет ограничения свободы. Как сообщали Українські Новини, в Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу. Также водитель трамвая на скорости протаранила аварийку в Одессе. А в Киеве на Телиги "Газель" протаранила троллейбус с пассажирами.