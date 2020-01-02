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02 января 2020, четверг, 21:49 59
Жизнь 2020-01-02T21:56:45+02:00
Українські Новини
Очистка организма после праздников: развенчан популярный миф о "детоксе"

Очистка организма после праздников: развенчан популярный миф о "детоксе"

Ярина Вацяк
Здоровье, Ульяна Супрун, интоксикация, детокс, детокс в Украине
Новогодние праздники. Фото: facebook.com/ulanasuprun
Новогодние праздники. Фото: facebook.com/ulanasuprun

Новогодние праздники приводят к проблемам со здоровьем из-за чрезмерного потребления пищи, алкоголя, нарушение сна, а иногда - из-за чрезмерного общения. Маркетологи активно рекламируют "детокс", который должен помочь справиться с перегрузкой организма и интоксикацией, однако это лишь очередная популярная тенденция, которая не имеет ничего общего с медициной.

Об этом говорится в сообщении на странице Ульяны Супрун в социальной сети Facebook.

"Годовые пики запросов по слову "детокс" в Украине приходятся на 6-12 января, еще больше - на конец января. После праздников людям хочется легкости, похудения и очищения. Никто не хочет быть "грязным внутри". Частные клиники, санатории и блоггеры в инстаграмы предлагают различные программы очистки и детоксикации. Реклама навязывает лекарства для восстановления печени от действия токсинов. К счастью, "токсинов", то есть явных ядов, никто не видел", - говорится в нем.

Маркетологи, которые пытаются выманить деньги, токсинами могут называть что угодно.

"Люди, пропагандирующие "детокс" и даже советуют какие-то анализы, на самом деле, что угодно называют "токсинами": и бактерии, и вирусы, и аллергены и псевдоалергены - чтобы лучше "запаковать" свои услуги. Это маркетинг, а не медицина. В нашем теле есть ряд ферментов, а также печень, почки, легкие и кишечник, что обезвреживают и выводят различные соединения, которые так или иначе у нас оказались", - отмечается в заметке.

Как не допустить новогоднюю "интоксикацию":

Первый совет - вовремя прекращайте есть, выбирайте в первую очередь овощи и фрукты, пейте воду, не курите, не допускайте обезвоживания, тяжести в желудке, оставьте в 1980-х салаты, изложенные перемазанных майонезом слоями, мойте руки, не ешьте ночью и будьте очень, очень сдержанными с алкоголем.

Второй совет направлен ​​на поддержку наших собственных ресурсов, участвующих в обезвреживании лекарств, гормонов, алкоголя и вредных факторов окружающей среды, таких как бензпирен. Вы действительно можете пить свежевыжатый сок свеклы, имбиря, яблок и моркови, добавлять молотый лен к каше, пользоваться различными специями, употреблять все лето и замораживать на зиму ягоды, и регулярно есть разные капусты и чеснок с луком. Соединения, содержащиеся в этих продуктах, активируют наши собственные системы детоксификации. Но сами ничего не обезвреживают. Это не противоядие.

Третий совет - объемный. Нужно понимать различные процессы и соединения, которые могут приводить к "ощущение грязи внутри", тумана в голове и тошноты от жизни.

Кроме того, усталость и полное истощение после интенсивного общения может вызвать "Социальное похмелья", присущее интровертам. В этом случае нужно знать себя, свои потребности в количестве социальных контактов и вовремя уединиться.

Ранее Українські Новини писали о том, как начать новый год с пользой для психического здоровья, а также о том, как достигнуть целей, поставленных перед Новым годом.

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