Очищення організму після свят: розвінчаний популярний міф про "детокс"

Новорічні свята призводять до проблем зі здоров'ям через надмірне споживання їжі, алкоголю, порушення сну, а іноді - через надмірне спілкування. Маркетологи активно рекламують "детокс", який маэ допомогти впоратися з перевантаженням організму і інтоксикацією, однак це лише чергова популярна тенденція, яка не має нічого спільного з медициною.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Уляни Супрун в соціальній мережі Facebook.

"Річні піки запитів за словом “детокс” в Україні припадають на 6-12 січня, ще більше — на кінець січня. Після свят людям хочеться легкості, схуднення та очищення. Ніхто не хоче бути “брудним всередині”. Приватні клініки, санаторії та блогери в інстаграмі пропонують різні програми очищення і детоксикації. Реклама нав’язує ліки для відновлення печінки від дії токсинів. На щастя, “токсинів”, тобто явних отрут, ніхто не бачив", - йдеться в ньому.

Маркетологи, які намагаються виманити гроші, токсинами можуть називати будь-що.

"Люди, що пропагують “детокс” і навіть радять якісь аналізи, насправді, що завгодно називають “токсинами”: і бактерії, і віруси, і алергени та псевдоалергени — аби краще “запакувати” свої послуги. Це маркетинг, а не медицина. У нашому тілі є низка ферментів, а також печінка, нирки, легені і кишківник, що знешкоджують та виводять різні сполуки, які так чи інак у нас опинилися", - зазначається в дописі.

Як не допустити новорічну "інтоксикацію":

Перша порада - вчасно припиняйте їсти, обирайте передусім овочі та фрукти, пийте воду, не куріть, не допускайте зневоднення, важкості в шлунку, облиште у 1980-х салати, викладені перемазаними майонезом шарами, мийте руки, не їжте вночі і будьте дуже, дуже стриманими з алкоголем.

Друга порада спрямована на підтримку наших власних ресурсів, що беруть участь у знешкодженні ліків, гормонів, алкоголю і шкідливих факторів довкілля, як-от бензпірена. Ви справді можете пити свіжовижатий сік буряка, імбиру, яблук і моркви, додавати мелений льон до каші, користуватися різноманітними спеціями, споживати все літо і заморожувати на зиму ягоди, і регулярно їсти різні капусти і часник з цибулею. Сполуки, що містяться в цих продуктах, активують наші власні системи детоксифікації. Але самі нічого не знешкоджують. Це не протиотрута.

Третя порада - потрыбно розуміти різні процеси і сполуки, що можуть призводити до “відчуття бруду всередині”, туману в голові і нудоти від життя.

Крім того, втома і повне виснаження після інтенсивного спілкування може викликати “Соціальне похмілля”, притаманне інтровертам. У цьому випадку потрібно знати себе, свої потреби в кількості соціальних контактів, і вчасно усамітнитися.

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