Киновселенная Marvel пополнится первым супергероем-трансгендером. Об этом сообщил глава Marvel Studios продюсер Кевин Фейдж во время мероприятия в Нью-Йоркской академии кино, передает BBC.

Так, сообщается, что появления супергероя-трансгендера стоит ожидать скоро.

"[Супергерой-трансгендер появится] очень скоро. В одном из фильмов, которые мы сейчас снимаем", - сказал Фейдж.

По его словам, что в киновселенной планируют добавлять и других персонажей, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества.

Как пишет издание, еще в 2019 году СМИ сообщали о планах Marvel создать супергероя-трансгендеров в фильмах после саги "Мстители. Война бесконечности".

Также в ноябре 2020 планируется релиз супергеройского фильма "Вечные" (The Eternals), в котором одним из главных персонажей впервые будет гей.

Как сообщали Українські Новини, первый комикс Marvel 1939 года продали дороже, чем за миллион долларов.

Также Роберт Дауни-младший заявлял о намерении вернуться в киновселенную Marvel.

Ранее Marvel анонсировал масштабные проекты киновселенной на три года.