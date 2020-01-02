Россия удерживает почти 90 человек по "крымским делам", - Крымская правозащитная группа

В то время, как представительство президента в Крыму сообщило, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, в Крымской правозащитной группе заявили, Россия только по "крымским делам" удерживает за решеткой минимум 89 человек.

Об этом в комментарии UATV сообщила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, содержащихся по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют в террористических статьях. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в этом году. Также есть так называемые "Украинские диверсанты"", - отметила правозащитница.

По ее словам, права этих людей грубо нарушаются.

"Были фальсификации доказательств, они незаконно находятся сейчас за решеткой и должны быть освобождены", - добавила Скрипник.

Как сообщали Українськi Новини, 29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

В результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. Обнародован полный список.