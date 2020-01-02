Освобожденный Асеев снял баннер "Free Aseyev" с балкона редакции "Тижня"

Сегодня, 2 января, освобожденній из плена "ДНР" донецкий журналист и блоггер Станислав Асеев снял с балкона редакции издания "Украинская неделя" в Киеве баннер с надписью "Free Aseyev". Об этом сообщается на странице "Тижня" в Facebook.

Так, сообщается, что Асеев снял баннер вместе с главным редактором "Тижня" Дмитрием Крапивенко и Александром Демченко из Радио Свобода.

"Сегодня состоялось символическое событие: Стас вместе с главным редактором "Тижня" Дмитрием Крапивенко и Александром Демченко с радио "Свобода" сняли с балкона редакции плакат "Free Asyeyev", который в ноябре 2019-го повесили журналисты в знак солидарности с заключенным коллегой" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед тем, как Асеев попал в плен, он был автором в этом издании.

Как сообщали Українські Новини, украинского журналиста Асеева освободили из плена в рамках обмена.

Также 29 декабря 2019 года обмен пленными состоялся, домой вернулись 76 украинцев.

Ранее Европейская федерация журналистов требовала от "ДНР" освободить журналиста Асеева.