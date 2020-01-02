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02 января 2020, четверг, 19:45 127
Общество 2020-01-02T21:00:02+02:00
Українські Новини
Освобожденный Асеев снял баннер "Free Aseyev" с балкона редакции "Тижня"

Освобожденный Асеев снял баннер "Free Aseyev" с балкона редакции "Тижня"

Анна Рудык
Станислав Асеев, обмен пленными, Журналисты
Асеев снимает баннер
Асеев снимает баннер "Free Aseyev". Фото: Фейсбук/Тиждень

Сегодня, 2 января, освобожденній из плена "ДНР" донецкий журналист и блоггер Станислав Асеев снял с балкона редакции издания "Украинская неделя" в Киеве баннер с надписью "Free Aseyev". Об этом сообщается на странице "Тижня" в Facebook.

Так, сообщается, что Асеев снял баннер вместе с главным редактором "Тижня" Дмитрием Крапивенко и Александром Демченко из Радио Свобода.

"Сегодня состоялось символическое событие: Стас вместе с главным редактором "Тижня" Дмитрием Крапивенко и Александром Демченко с радио "Свобода" сняли с балкона редакции плакат "Free Asyeyev", который в ноябре 2019-го повесили журналисты в знак солидарности с заключенным коллегой" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед тем, как Асеев попал в плен, он был автором в этом издании.

Как сообщали Українські Новини, украинского журналиста Асеева освободили из плена в рамках обмена.

Также 29 декабря 2019 года обмен пленными состоялся, домой вернулись 76 украинцев.

Ранее Европейская федерация журналистов требовала от "ДНР" освободить журналиста Асеева.

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