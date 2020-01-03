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  • Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию
03 января 2020, пятница, 07:03 1030 Документ
Экономика 2020-01-03T07:03:01+02:00
Українські Новини
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию

Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию

Яков Сташинский
Укроборонпром, Мустафа Найем
Мустафа Найем. Фото: facebook/Mustafanayyеm
Мустафа Найем. Фото: facebook/Mustafanayyеm

Заместитель генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти Государственного концерна (ГК) "Укроборонпром" Мустафа Найем получил заработную плату за декабрь 2019 года (с премией и надбавками) в размере 310 521 гривна, что в 7 раз превышает его месячный  должностной оклад (43 000 гривен).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления и ответ "Укроборонпрома" на запрос "Українських Новин".

26 декабря 2019 года информационное агентство "Українські Новини" направило информационный запрос в госконцерн "Укроборонпром" о размере заработной платы за ноябрь 2019 года (оклад и другие выплаты) замдиректора концерна Мустафы Найема.

"Месячный должностной оклад заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" Мустафы Найема составляет 43 000 гривен. Информация о доходах Мустафы Найема на должности заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" содержится в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сказано в ответе.

Уточним, данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствуют (существенные изменения в декларациии о доходах Найема за 2018 год), что заработная плата Найема, полученная 2 декабря 2019 года по основному месту работы ("Укроборонпром"), составляет 310 521 гривну.

Напомним, 11 ноября 2019 года бывший депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был назначен на должность замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

4 декабря 2019 года стало известно, что гендиректору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу начислена заработная плата за октябрь в размере 4,336 тыс. гривен, должностной оклад замгендиректора Мустафы Найема составляет 43 тыс. гривен. Это означает, что Найем получает зарплату в 10 раз больше, чем его непосредственный руководитель Абромавичус.

Как сообщали Українські Новини, 18 октября 2019 года СБУ предоставила допуск с гостайне гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичусу, несмотря на подтвержденное Президентом Украины Владимиром Зеленским наличие у него гражданства Литвы.

30 августа 2019 года Президент Зеленский назначил гендиректором госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Источник : Українські новини
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