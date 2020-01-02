"Кладбище" деревьев: на улицах Запорожья бросили нераспроданные елки

1 января на улицах Запорожья обнаружили брошенные нераспроданные перед Новым годом елки. Об этом в Facebook сообщают местные жители. Так, брошенные елки появились на улицах города после новогодней ночи. Вместо утилизации некоторые предприниматели решили просто бросить нераспроданные елки посреди улицы. "Всех с новым 2020 годом. А это для тех, кому не хватило елок, но очень хочется", - написала жительница Запорожья Юлия Викторовна. Также она опубликовала в соцсети фото елок, брошенных в Хортицком районе города. Нераспроданные елки в Запорожье. Фото: Юлия Викторовна\/Фейсбук Также неубранные после торговли елки остались на улице Гудыменко. "Когда до дельцов дойдет, что многие люди уже ставят искусственные елки, чтобы беречь природу", - отметила Жанна Воробей. Как сообщали Українські Новини, в оккупированном Крыму продавали елки из Ивано-Франковской области. Ранее главная елка Украины уже загорелась цветами северного сияния. Тем временем Киев открыл 15 пунктов для утилизации новогодних елок. А в новогоднюю ночь рухнула главная елка в Хмельницкой области.