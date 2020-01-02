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02 января 2020, четверг, 17:53 36
Общество 2020-01-02T17:53:44+02:00
Українські Новини
"Кладбище" деревьев: на улицах Запорожья бросили нераспроданные елки

"Кладбище" деревьев: на улицах Запорожья бросили нераспроданные елки

Анна Рудык
Новогодние елки, Елки, Елка
Нераспроданные елки в Запорожье. Фото: Юлия Викторовна/Фейсбук
Нераспроданные елки в Запорожье. Фото: Юлия Викторовна/Фейсбук

1 января на улицах Запорожья обнаружили брошенные нераспроданные перед Новым годом елки. Об этом в Facebook сообщают местные жители.

Так, брошенные елки появились на улицах города после новогодней ночи.

Вместо утилизации некоторые предприниматели решили просто бросить нераспроданные елки посреди улицы.

"Всех с новым 2020 годом. А это для тех, кому не хватило елок, но очень хочется", -  написала жительница Запорожья Юлия Викторовна.

Также она опубликовала в соцсети фото елок, брошенных в Хортицком районе города.

Нераспроданные елки в Запорожье. Фото: Юлия Викторовна/ФейсбукНераспроданные елки в Запорожье. Фото: Юлия Викторовна/Фейсбук

Также неубранные после торговли елки остались на улице Гудыменко. 

"Когда до дельцов дойдет, что многие люди уже ставят искусственные елки, чтобы беречь природу", - отметила Жанна Воробей.

Как сообщали Українські Новини, в оккупированном Крыму продавали елки из Ивано-Франковской области.

Ранее главная елка Украины уже загорелась цветами северного сияния.

Тем временем Киев открыл 15 пунктов для утилизации новогодних елок.

А в новогоднюю ночь рухнула главная елка в Хмельницкой области.

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