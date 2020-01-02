Богдан руководит стратегическими коммуникациями по информбезопасности государства

После того как руководитель Офиса Президента Андрей Богдан решил собирать у Зеленского по понедельникам Кабмин и Раду для обсуждения главных политических событий, он создал рабочую группу по стратегическим коммуникациям для обеспечения информационной безопасности государства.

Об этом говорится в распоряжении Богдана от 8 ноября, копией которого располагают Українськi Новини.

"С целью наработки согласованных предложений относительно создания и функционирования системы стратегических коммуникаций для обеспечения информационной безопасности государства создать рабочую группу со стратегических коммуникаций", - сказано в нем.

Руководителем рабочей группы Богдан назначил самого себя, заместителем - своего заместителя в Офисе Президента по вопросам информационной безопансости Кирилла Тимошенко.

Также в состав группы вошла пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель и генеральный директор директората по вопросам информационной политики Офиса Ирина Победоносцева.

По согласию в группу назначены руководитель службы информ- и кибербезопасности аппарата СНБО и руководители структурных подразделений по вопросам информполитики 23 органов.

Речь идет о Верховной Раде, Кабинете Министров и 6 министерствах, Генштабе Вооруженных сил, Генпрокуратуре, Службе безопансости Украины, Национальной полиции и гвардии, Госбюро расследований, Государственной пограничной и налоговой службах, а также о Национальном совете и Госкомитете по телевидению и радиовещанию, национальном информационном агентстве "Укринформ" и других.

Всего в составе рабочей группы утверждены 28 человек, но по решению Богдана к ее работе могут привлекаться представители государственных органов и эксперты.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Богдан создал комиссию по отбору Зеленскому кандидатов в главы местных администраций, обязав ее членов "соблюдать высокую культуру общения".

А в ноябре Богдан остался без зарплаты в Офисе Президента.