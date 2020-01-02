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02 января 2020, четверг, 14:17 37 Документ
Политика 2020-01-02T14:26:05+02:00
Українські Новини
Богдан руководит стратегическими коммуникациями по информбезопасности государства

Богдан руководит стратегическими коммуникациями по информбезопасности государства

Виолетта Чайковская
Стратегия национальной безопасности, Информационная политика, Информационная кампания, Информполитика, Доктрина информбезопастисти, Рабочая группа, Офис президента, Андрей Богдан, Информационная безопасность
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

После того как руководитель Офиса Президента Андрей  Богдан решил собирать у Зеленского по понедельникам Кабмин и Раду для обсуждения главных политических событий, он создал рабочую группу по стратегическим коммуникациям для обеспечения информационной безопасности государства.

Об этом говорится в распоряжении Богдана от 8 ноября, копией которого располагают Українськi Новини.

"С целью наработки согласованных предложений относительно создания и функционирования системы стратегических коммуникаций для обеспечения информационной безопасности государства создать рабочую группу со стратегических коммуникаций", - сказано в нем.

Руководителем рабочей группы Богдан назначил самого себя, заместителем - своего заместителя в Офисе Президента по вопросам информационной безопансости Кирилла Тимошенко.

Также в состав группы вошла пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель и генеральный директор директората по вопросам информационной политики Офиса Ирина Победоносцева.

По согласию в группу назначены руководитель службы информ- и кибербезопасности аппарата СНБО и руководители структурных подразделений по вопросам информполитики 23 органов.

Речь идет о Верховной Раде, Кабинете Министров и 6 министерствах, Генштабе Вооруженных сил, Генпрокуратуре, Службе безопансости Украины, Национальной полиции и гвардии, Госбюро расследований, Государственной пограничной и налоговой службах, а также о Национальном совете и Госкомитете по телевидению и радиовещанию, национальном информационном агентстве "Укринформ" и других.

Всего в составе рабочей группы утверждены 28 человек, но по решению Богдана к ее работе могут привлекаться представители государственных органов и эксперты.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Богдан создал комиссию по отбору Зеленскому кандидатов в главы местных администраций, обязав ее членов "соблюдать высокую культуру общения".

А в ноябре Богдан остался без зарплаты в Офисе Президента.

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