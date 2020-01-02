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02 января 2020, четверг, 10:45 34
Америка 2020-01-02T10:47:18+02:00
Українські Новини
Дело об импичменте Трампа: Джулиани готов дать показания

Дело об импичменте Трампа: Джулиани готов дать показания

Надежда Комендантова
Рудольф Джулиани, импичмент Трампа, Показания в суде

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который ранее прилетел в Киев снимать фильм и говорить с Шокиным и Куликом, готов дать показания в рамках рассмотрения дела об импичменте Трампа.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на телеканал ABC

"Я буду свидетельствовать, я буду проводить демонстрации ... Или я сделаю то, что у меня получается лучше, я бы с удовольствием занялся этим делом,"- сказал Джулиани.

Адвокат также выразил готовность представлять интересы президента США на этом процессе. Кроме того, Джулиани заявил, что перевернет дело против демократов, которые начали процесс импичмента республиканца Трампа.

Как сообщали Українські Новини, посольство США не комментирует информацию о пребывании в четверг адвоката Трампа Джулиани в Украине.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на украинского Президента Владимира Зеленского.

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