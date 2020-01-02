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02 січня 2020, четвер, 10:45 7
Америка 2020-01-02T11:01:36+02:00
Українські Новини
Справа про імпічмент Трампа: Джуліані готовий дати свідчення

Справа про імпічмент Трампа: Джуліані готовий дати свідчення

Надежда Комендантова
Рудольф Джуліані, Дональд Трамп, імпічмент Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, який раніше прилетів у Київ знімати фільм і говорити з Шокіним і Куликом, готовий дати свідчення в рамках розгляду справи про імпічмент Трампа.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на телеканал ABC.

"Я буду свідчити, я буду проводити демонстрації ... Або я зроблю те, що у мене виходить краще, я б із задоволенням зайнявся цією справою,"- сказав Джуліані.

Адвокат також висловив готовність представляти інтереси президента США на цьому процесі. Крім того, Джуліані заявив, що переверне справу проти демократів, які почали процес імпічменту республіканця Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, посольство США не коментує інформацію про перебування в четвер адвоката Трампа Джуліані в Україні.

Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на українського Президента Володимира Зеленського.

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