Возле Офиса Президента открылся бесплатный каток

В канун Нового года в Киеве возле Офиса Президента впервые был открыт каток. Об этом сообщает "Большой Киев".

Новый каток на Банковой бесплатный, как и прокат коньков (со своими тоже можно) — при входе дают жетон для обмена на коньки. Все коньки новые, от 27 до 45 размера, но без заточки, поэтому немного скользкие на поворотах.

Также здесь есть надувной шатер, внутри которого можно переобуться, оставить вещи и погреться.

Отмечается, что курить на катке, а также рядом с ним строго запрещено. Рядом патрулируют полицейские и можно получить штраф 200 гривен.

Каток открыт с 10:00 до 20:00, но катание разбито на сеансы — сеанс катания один час, а затем перерыв 30 мин на очистку льда. В одно время на катке может кататься до 40 человек, самый большой ажиотаж — после обеда.

Как сообщали Українські Новини, монтировать каток возле Офиса Президента начали еще в начале декабря. Также сообщалось, что каток устанавливают за 1,5 млн гривен.



Тем временем в Киеве зимой откроют шесть бесплатных катков. Катки должны заработать после того, как температура воздуха в Киеве снизиться и стабильно будет держаться на отметке в -7*С и ниже.