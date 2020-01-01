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01 января 2020, среда, 19:53 923
Силовые структуры 2020-01-01T21:00:02+02:00
Українські Новини
Кризис в ГБР: ведомство признало, что при Трубе не справилось с задачами

Кризис в ГБР: ведомство признало, что при Трубе не справилось с задачами

Надежда Комендантова
ГБР, ГБР Украины, Кризис
ГБР. Фото: ГБР
ГБР. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) признало, что не справилось с заданиями и вызовами в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передают Українськi Новини.

"Новосозданное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня. Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - говорится в сообщении.

Руководство ГБР приглашает общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

ГБР также ждет обстоятельной информации о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову.

Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Тем временем, 1 января 2020 года, вступил в силу закон о защите обличителей коррупции, согласно которому обличитель имеет право на 10-процентное вознаграждение от предмета преступления или причиненного государству ущерба.

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