Кризис в ГБР: ведомство признало, что при Трубе не справилось с задачами

Государственное бюро расследований (ГБР) признало, что не справилось с заданиями и вызовами в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передают Українськi Новини.

"Новосозданное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня. Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - говорится в сообщении.

Руководство ГБР приглашает общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

ГБР также ждет обстоятельной информации о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову.

Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Тем временем, 1 января 2020 года, вступил в силу закон о защите обличителей коррупции, согласно которому обличитель имеет право на 10-процентное вознаграждение от предмета преступления или причиненного государству ущерба.