Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января

В то время, как появился прогноз погоды до Рождества, 2 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью -2...-4 градуса, днем ​​-1...+1 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 0...-7 градусов, днем ​​-3...+3 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем ​​-3...-8 градусов. В Моршине без осадков, температура воздуха ночью и днем ​​-3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса. В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса. В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

На севере Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -2...-6 градусов, днем -4...+3 градуса.

В центре Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -3...+3 градуса.

На востоке Украины ясно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем 1...-4 градуса.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем ​​+1...-4 градуса.

В Крыму ясно, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем ​​0...+5 градусов. В Ялте ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем ​​+2...+4 градуса.

Карта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали, чего ожидать от погоды в первый день нового года. Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на январь-2020.

Тем временем спасатели предупредили о гололедице по всей Украине.