Шквальный ветер и мороз: прогноз погоды до Рождества

Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

В среду, 1 января и ночью, и днем ​​от 2 мороза до 3 тепла, на юге до +2 +5 градусов, осадки прекратятся, шквальный ветер, о котором ранее предупредили в ГосЧС.

Такой прогноз погоды на начало нового года опубликовала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

В четверг, 2 января, в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем ​​около нуля.

Прогноз погоды на 1 января. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 2 января. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 3 января. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 4 января. Карта: Укргидрометцентр

По прогнозу погоды Gismeteo, в Сочельник, 6 января, в Киеве ожидается -1 мороза, ночью до -5 градусов. Без осадков.

А по прогнозу погоды на Рождество, 7 января, в Киеве прогнозируется мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах 1 градуса тепла, ночью до -4 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.