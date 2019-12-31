Гололедица и мокры снег: чего ожидать от погоды в первый день нового года

По прогнозу погоды на 1 января в Киеве облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица, в то время, как спасатели ГосЧС объявили в некоторых областях штормовое предупреждение. Ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура ночью -1 …1, днем 0…+2. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью -3…+3, днем -1...+5. В Карпатах небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем -4...- 9. В Моршине небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем +1...+3. В Трускавце небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем +1...+3. В Сваляве небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем +1...+4. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью и днем -3…+3. В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег (днем местами), на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью и днем -2...+4. На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица., ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью и днем -4...+4. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, температура воздуха ночью -2...+3, днем +1...+6. В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, температура воздуха ночью -2...+4, днем +1...+7. В Ялте ночью дождь, днем местами небольшой дождь., температура ночью +2...+4, днем +4...+6. Как сообщали Українські Ноивини, синоптик прогнозирует морозы местами до -12, кроме того, пройдут снегопады. Тем временем, уходящий 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений.