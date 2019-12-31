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31 декабря 2019, вторник, 21:00 253
Общество 2019-12-31T21:45:01+02:00
Українські Новини
Гололедица и мокры снег: чего ожидать от погоды в первый день нового года

Гололедица и мокры снег: чего ожидать от погоды в первый день нового года

Ярина Вацяк
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Новый год. Фото: freestocks.org
Новый год. Фото: freestocks.org

По прогнозу погоды на 1 января в Киеве облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица, в то время, как спасатели ГосЧС объявили в некоторых областях штормовое предупреждение.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью -1 …1, днем ​​0…+2.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью -3…+3, днем ​​-1...+5.

В Карпатах небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем -4...- 9.

В Моршине небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем  ​​+1...+3.

В Трускавце небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем ​​+1...+3.

В Сваляве небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем ​​+1...+4.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью и днем -3…+3.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег (днем местами), на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью и днем -2...+4.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица., ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью и днем -4...+4.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -2...+3, днем ​​+1...+6.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -2...+4, днем ​​+1...+7.

В Ялте ночью дождь, днем местами небольшой дождь., температура ночью +2...+4, днем ​​+4...+6.

Как сообщали Українські Ноивини, синоптик прогнозирует морозы местами до -12, кроме того, пройдут снегопады.

Тем временем, уходящий 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений.

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