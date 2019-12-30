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30 декабря 2019, понедельник, 10:21 59
Общество 2019-12-30T10:27:40+02:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о гололедице по всей Украине

Спасатели предупредили о гололедице по всей Украине

Анна Рудык
Гололедица, Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве
Гололед. Фото: ГосЧС
Гололед. Фото: ГосЧС

Сегодня, 30 декабря, на дорогах Украины ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что гололедица ожидается на большей территории страны.

"По прогнозам УкрГидрометцента, 30 декабря на большей территории страны на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет ледяной антициклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды перед Новым годом. Также синоптик Диденко предупреждает, что на дорогах будет очень скользко из-за гололедицы. В то же время, осадки маловероятны, поскольку антициклон Wiltrud вытеснит временно влагу с территории страны. Разве что вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская область.

В Киеве 30-го декабря ожидается морозная, преимущественно сухая погода с ночной температурой воздуха до -3-5 градусов, а днем ​​до -1-3 градусов. 

Также синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Больше новостей о: Гололедица Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве

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