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31 декабря 2019, вторник, 15:50 186
Силовые структуры 2019-12-31T17:00:02+02:00
Українські Новини
В новогоднюю ночь полиция Киева усилит меры безопасности

В новогоднюю ночь полиция Киева усилит меры безопасности

Надежда Комендантова
Нацполиция, Новый год, Новый год-2020
Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Полиция Киева усилит меры безопасности в новогоднюю ночь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, с 31 декабря по 1 января будет усилена служба структурных подразделений столичной полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательными, не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства и, в случае необходимости, немедленно обращаться в ближайший полицейский участок или звонить по спецлинии 102.

Как сообщали Українськi Новини, накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение.

Ранее Українськi Новини опубликовали афишу лучших праздничных мероприятий в Киеве.

Тем временем, стало известно, как избежать несчастных случаев на Новый год-2020.

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