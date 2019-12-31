В новогоднюю ночь полиция Киева усилит меры безопасности

Полиция Киева усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини. Отмечается, с 31 декабря по 1 января будет усилена служба структурных подразделений столичной полиции и военнослужащих Нацгвардии. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательными, не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства и, в случае необходимости, немедленно обращаться в ближайший полицейский участок или звонить по спецлинии 102. Как сообщали Українськi Новини, накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение. Ранее Українськi Новини опубликовали афишу лучших праздничных мероприятий в Киеве. Тем временем, стало известно, как избежать несчастных случаев на Новый год-2020.