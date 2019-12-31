В новогоднюю ночь полиция Киева усилит меры безопасности

Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Полиция Киева усилит меры безопасности в новогоднюю ночь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, с 31 декабря по 1 января будет усилена служба структурных подразделений столичной полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательными, не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства и, в случае необходимости, немедленно обращаться в ближайший полицейский участок или звонить по спецлинии 102.

Как сообщали Українськi Новини, накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение.

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