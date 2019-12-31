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31 грудня 2019, вівторок, 21:00 4
Суспільство 2019-12-31T21:00:02+02:00
Українські Новини
Ожеледиця і вологе сніг: чого чекати від погоди у перший день нового року

Ожеледиця і вологе сніг: чого чекати від погоди у перший день нового року

Ярина Вацяк
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Новий рік. Фото: freestocks.org
Новий рік. Фото: freestocks.org

За прогнозом погоди на 1 січня в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, в той час, як рятувальники ДСНС оголосили в деяких областях штормове попередження.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура вночі -1 ... + 1, вдень 0...+2.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі -3...+3, вдень -1...+5.

У Карпатах невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура повітря вночі та вдень -4...- 9.

У Моршині невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура повітря вночі та вдень +1...+3.

У Трускавці невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура повітря вночі та вдень +1...+3.

У Сваляві невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура повітря вночі та вдень +1...+4.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі й удень -3...+3.

У центрі України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг (вдень місцями), на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі і вдень -2...+4.

На сході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця., вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі і вдень -4...+4.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі -2...+3, вдень +1...+6.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі -2...+4, вдень +1...+7.

У Ялті вночі дощ, вдень місцями невеликий дощ., температура вночі +2...+4, вдень +4...+6.

Як повідомляли Українські Ноивини, синоптик прогнозує морози місцями до -12, крім того, пройдуть снігопади.

Тим часом, що минає 2019 рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень.

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